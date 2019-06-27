Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama Denizli'de, Gemlik kaymakamının 1 oğlunun bıçakla öldürüldüğü, 2 oğlunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Gemlik kaymakamının 1 oğlunun bıçakla öldürülmesi, 2 oğlunun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın (15) bıçaklanarak öldürülmesi, Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan K.E. (16), B.Ç. (14), A.S.K. (15), B.K. (16), K.B. (16), İ.S. (17), F.A.B. (14) ve K.O. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E. (16), B.Ç. (14), B.K. (16), K.B. (16) ve İ.S. (17) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay Merkez Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde önceki gün, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocukları 3 kardeşten Safa Akif İnan (15) ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan Safa Akif İnan (15) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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