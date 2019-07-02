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Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavga güvenlik kamerasında

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavga güvenlik kamerasında

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa İnan’ın abilerine saldıran şahsa doğru koşarken bıçaklanması yer alıyor.


Denizli’de yaşanan olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Safa Akif İnan, kavgadan birkaç gün önce, 14 yaşındaki B.Ç. ile sosyal medya üzerinden konuştu.İkili, bir araya gelerek Safa Akif İnan’ın abilerinin de bulunduğu ortamda konuşarak birbirlerinden özür diledi. Bu yıl ortaokulu bitiren ve LGS’ye giren 14 yaşındaki B.Ç. hem Safa İnan’dan, hem de abilerinden özür diledi. Kaymakam Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa İnan da B.Ç.’den özür diledi. Ancak daha sonra olay yerine gelen ve bir önceki konuşmadan kimsenin tanımadığı K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ile Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) arasında tartışma başladı. Sakız çiğneme tartışması ile alevlenen olay, bıçaklama ile sona erdi. Karın boşluğundan aldığı darbe ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Safa İnan, yapılan ameliyatın ardından sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


O kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı


Yaşanan kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa Akif İnan ve B.Ç.’nin birbirlerinden özür dilemesinin ardından arkalarını dönerek grubun yanından ayrıldıkları görülüyor. Safa Akif İnan, bölgede bulunan kafeye girmek üzereyken, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu grubun abilerine saldırması yer alıyor. Abilerinin kavganın ortasında kaldığını gören Safa Akif İnan, koşarak kavganın olduğu bölgeye gidiyor. Bu sırada, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu gruptan bir kişi üzerine doğru gelen Safa Akif İnan’ı karın boşluğundan bıçaklıyor. Yaralanan Safa Akif İnan, koşarak kafeye giriyor. Bacağından bıçaklanan abisi de Safa İnan’ın peşinden geliyor.


"B.Ç., ‘birbirimizden özür dileyelim’ dedi"


Öte yandan kavganın ardından, yaşananları Safa Akif İnan’ın ağabeyi Ahmet Burak İnan, ifadesinde anlatmıştı. Amfi park yanına konuşmak amacıyla B.Ç. ile buluştuklarını ifade eden Ahmet Burak, “Kardeşim Mehmet Buğra ile birlikte B.Ç.’ye hitaben, ‘Neden olaylar bu şekilde uzadı. Siz bizden küçüksünüz. Biz size dokunamayız. Bu işi kavga etmeden halledelim’ dedi. B.Ç. de bize hitaben, ‘O zaman birbirimizden özür dileyelim. Bu iş burada bitsin’ dedi. Tam aramızda anlaşmışken, onların yanına isimlerini bilmediğim 5-6 kişi geldi. Grupta bulunan ismini sonradan öğrendiğim A.S.K., çantasında bulunan, keskin tarafını görebildiğim bıçağı çıkartarak, kardeşim Safa’ya doğru koştu. Bıçağı sallamaya başladı. A.S.K.’nin kardeşimi göğüs kısmından bıçakladığını gördüm. Buna müdahale etmek istediğim sırada, aynı şahıs benim arkamdan gelerek sağ kalça kısmımdan iki ayrı yerden bıçakladı” diye konuştu.


Kavganın diğer tanıklarından Mehmet Buğra İnan ise ifadesinde, “Biz amfi parkta grup ile buluştuk. Ben gruba hitaben, ‘Arkadaşlar dağılın. Daha yaşınız küçük, burada kavga etmeye çalışmayın’ dedim. B.Ç. ve yanında gelen arkadaşları dağılmaya başladı. O arada daha önceden görmediğim iki erkek şahıs geldi. Tahminen yaşları 18 yaşından büyüktü. Geldiklerinde beni ve arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Daha sonra A.S.K. isimli çocuk, hızlı adımlarla kardeşim Safa’ya doğru gelmeye başladı. Elindeki koyu renkli çantadan, kesici alet kısmını gördüğüm bıçak çıkardı. Safa’ya doğru koşmaya başladı. Ben de A.S.K.’ye bıçağı indirmesini söyledim. O esnada tam göremediğim kişi bana vurdu. Vurmasıyla yere düştüm ve kargaşada olayın geri kalan kısmını görmedim” şeklinde konuştu.


Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ve sosyal medyadan Safa İnan ile tartışan B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K. ise polis ekiplerine verdiği ifadede, bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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