Kaymakamın kavgada bıçaklanan oğullarından biri hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, dün Denizli’de bıçaklanan iki oğlundan 15 yaşındaki Safa Akif İnan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15),Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından, diğer oğlu Ahmet Burak İnan ise bacağından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Safa Akif İnan tedavi gördüğü yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Denizli Valisi Hasan Karahan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir başta olmak üzere protokol üyeleri hastaneye gelen Kaymakam İnan’ı yalnız bırakmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.