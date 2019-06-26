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Kaymakamın 3 oğlu kavgada bıçaklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), karıştıkları kavgada yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 06:11
Kaymakamın 3 oğlu kavgada bıçaklandı

Olay dün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi.

Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz Şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Tiyatro'da buluştu.

İnan, buluşmaya ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada Kaymakam Kemal İnan'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.

Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 05:32
  1. Denizli
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