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Seçim 2019 Sayfası

Kaymakamı Adanur’dan yeni muhtarlara uyarı

Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, seçim dönemindeki kırgınlıklarının giderilmesi gerektiğini belirterek, “Muhtarsanız öncelikle bu sorumluluk size düşer.

11 Nisan 2019 Perşembe 14:05
Kaymakamı Adanur’dan yeni muhtarlara uyarı

Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, seçim dönemindeki kırgınlıklarının giderilmesi gerektiğini belirterek, “Muhtarsanız öncelikle bu sorumluluk size düşer. Haklı da olsanız, haksız da olsanız kırgınlıkları gidermeniz sizlerin görevi” dedi.


Bafra Ziraat Odası, 31 Mart seçimleri sonrası mazbatalarını alan muhtarlara tanışma ve dayanışma yemeği verdi. Bafra Şehir Kulübü’nde verilen yemekte Ziraat Odası çalışmaları hakkında bilgi veren Oda Başkanı Osman Tosuner, eski ve yeni seçilen muhtarlara ‘hayırlı olsun’ diyerek 7/24 muhtarların hizmetinde olduklarını ifade etti.


Kaymakam Ahmet Adanur ise yemekte yaptığı konuşmada, “Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Neredeyse sıfır olumsuzlukla süreci tamamladık. Seçim süreçleri zaman zaman çeşitli sıkıntılara, çeşitli problemlerin olmasına sebebiyet verebiliyor. Bazen en yakın insanlar bir birilerini kırabiliyor. Çeşitli küskünlükler yaşanabiliyor. Bu dönem somutlaşmış çok fazla örnekleriyle karşılaşmadığımız için durumdan oldukça memnunuz. Seçilmiş muhtarlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim döneminde bazı yerlerde yaşadığınız kırgınlıklar varsa, sizler tarafından giderilmesi gerekir. Muhtarsanız öncelikle bu sorumluluk size düşer. Haklı da olsanız haksız da olsanız kırgınlıkları gidermeniz sizlerin görevi. Madem büyük olma, öncü olmayı üstlenmişsiniz o zaman bu göreve uygun olarak davranalım. Şayet bu rolün gereğini yerine getiremiyorsanız yaptığınız işi bırakmanız gerekir. İdarecinin sorumluluğu büyük. O yüzden herkesin yapabileceği bir iş değil. Varsa kırgınlıklar sizlerin bunu gidereceğini ümit ediyor, sizlerden bekliyorum. Önümüzdeki süreçlerde birbirimizi tanıma anlamında ve mevcut problemleri nasıl azaltabiliriz, nasıl aşağıya doğru çekebiliriz karşılıklı fikir alış verişleri için sık sık bir araya geleceğiz ve hep beraber hareket edeceğiz. İlçe kaymakamı olarak ben ve arkadaşlarım her daim akıl, mantık çerçevesinde yapılması gereken işlerde sizlerle birlikte olduğumuzu, problemlerin çözümünde sürekli pozitif yaklaşacağımızı, öteleyen değil sorunları anında sorunları anında çözme gayreti içinde olan, sizler için çabalayan bir ekip olduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.


Yemeğe muhtarların yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 14:05
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