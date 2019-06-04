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Kaymakamdan şiirli trafik denetimi

Mersin’in Silifke ilçesinde Kaymakam Şevket Cinbir, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri uygulamasına katıldı.

04 Haziran 2019 Salı 09:04
Kaymakamdan şiirli trafik denetimi

Mersin’in Silifke ilçesinde Kaymakam Şevket Cinbir, Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri uygulamasına katıldı. Kaymakam Cinbir’in seyahat yapan annelere hitaben okuduğu "Annem" şiiri kadınları duygulandırdı.


Silifke’de vatandaşların Ramazan Bayramı tatili süresince seyahatlerini daha güvenli yapabilmeleri için trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı. Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun trafik akışının olması beklenen Silifke’de, emniyet müdürlüğü ve jandarma ekipleri özellikle ilçe girişi ile turistik mahallelerin çıkışında ulaşımı sağlayan yollarda denetimlerini sürdürüyor.


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Bülent Keskinsoy ve Silifke Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Cahit Çalışır ile birlikte uygulama noktalarında sürücüleri bilgilendirdi.


Kaymakam Cinbir trafik denetiminde durdurulan araçlarda özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle anne ziyareti gerçekleştiren kadınlara "Annem" şiiri okudu. Duygulanan araç içerisindeki anneler Kaymakam Cinbir’e teşekkür etti.



Çocuklar kural ihlallerini karneye işleyecek


Kaymakam Cinbir, polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara “Sürücü Seyahat Karnesi” ve kırmızı düdük vererek ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini hem düdük çalarak uyarmalarını, hem de karneye işaretlemelerini istedi.


Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran’a kadar Twitter’dan “@TrafikEgm” hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci, bisikletle ödüllendirilecek.


Ramazan Bayramının bayram tadında geçmesini dileyen Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, "Umuyoruz ki, diliyoruz ki bu bayramda seyahat eden vatandaşlarımız kazası bir şekilde ulaşmak istedikleri yere ulaşırlar. Önemli olan ulaşmak istediğimiz yere ulaşmaktır. Geç ulaşmak ulaşamamaktan Allah korsun daha iyidir. Sürücülerimize hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, cep telefonu kullanmamalarını, görüşme yapmamalarını istiyoruz. Hatalı sollama ve kırmızı ışık kurallarına uymalarını istiyoruz. Netice itibari ile trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:04
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