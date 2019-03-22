Kaymakamdan Poligon İzmir’e tam not

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz günlerde hizmete giren Poligon İzmir’i ziyaret etti.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, İzmir’de geçtiğimiz günlerde hizmete giren Ege’nin en büyük atış poligonunun yer aldığı Poligon İzmir’i ziyaret etti. Kızılkaya’ya beraberinde, Kemalpaşa ilçe Emniyet Müdürü İbrahim Coşkun ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bozyel ile tesiste incelemelerde bulundu. 30 dönümlük kampüs alanına kurulu modern tesisin Avrupa standartlarında olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Eminim ki Poligon İzmir, dünyanın sayılı tesislerinden biri haline gelecek" dedi.

Poligon İzmir’in diğer atış tesislerine göre farklı bir konsepti olduğunu ve bu anlamda çıtayı yükselttiğini söyleyen Kızılkaya, "İzmir’de Kemalpaşa’mızda böyle güzel bir tesisimizin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Gördük ki Avrupa standartlarında Türkiye’de emsali olmayan çok güzel bir tesis kurulmuş. Kuruculara ve tesisten yararlanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tesisimiz, zamanla Avrupa’nın sayılı tesislerinden biri halen gelecek ve önemli bir ihtiyacı da karşılayacak" diye aktardı.

Poligon İzmir’in Kemalpaşa’da açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kızılkaya, "Hem silah kullanmayı öğrenmek isteyen meraklıların atış konusunda uzmanından bilgi alabileceği, hem en yetkin ve etkili silahlarla ilgililerin merakını giderebileceği, aynı zamanda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği harika bir tesis yapılmış. Her şey düşünülmüş ve geliştirilmeye de açık, geniş bir arazi üzerinde kurulmuş. Yönetim kurulundan aldığımız bilgilere göre tesisteki gelişme de devam edecek. Eminim ki Poligon İzmir, dünyanın sayılı tesislerinden biri haline gelecek. Turizm açısından Kemalpaşa’nın cazibe noktası olacağına inanıyorum. Türkiye’nin bir çok yerinden Poligon İzmir Atış Tesisi’ne de gelenler olacaktır. O anlamda da tesisin, Kemalpaşa’mıza artı bir değer kattığını düşünüyorum. İlçemizdeki harekete de katkısı olacaktır. Aynı zamanda 250’yi aşkın güvenlik personelimizin hizmet ve ihtiyacını da karşılayacağını umut ediyoruz. Poligon İzmir’de, Kemalpaşa’mıza güzel bir yatırım olmuş. Allah hayırlara vesile etsin inşallah" şeklinde konuştu.

"Ege Bölgesi’ndeki tek 25 metre kapalı ateşli silah poligonudur"

Poligon İzmir tarafından 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Hasan Tahsin Kurtuluş Savaşı Atış Yarışması’nın da çok anlamlı bir adım olduğunu söyleyen Kızılkaya, sözlerine tüm şehitleri anarak son verdi. Poligon İzmir Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Çelik ise Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Coşkun ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bozyel’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Poligon İzmir’in uluslararası standartlarda yapıldığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"İzmir Poligon, uluslararası Atış Federasyonu onaylı Ege Bölgesi’ndeki tek 25 metre kapalı ateşli silah poligonudur. Dünya standartlarında bir poligon yaptık yatırımlarımız devam etmekle birlikte her türlü ihtiyaca cevap verecek hale getirmek içinde en hızlı şekilde çalışıyoruz. Değişik fikirlerde açığız sayın Kaymakamımızın öncülüğünde diğer kurumlarla da görüşerek kampüsümüzde tüm atıcılık spor dallarında gençlerimizi yetiştirmek üzere birde eğitim kampüsü kurmak istiyoruz güzel ülkemize milli sporcular yetiştireceğimizi düşünüyoruz hocalarımıza bu konuda güveniyoruz gençlerimiz hepimizin geleceğidir"