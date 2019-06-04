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Kaymakamdan gece yarısı şok denetim

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gece geç saatlere kadar yolda denetim yaptı.

04 Haziran 2019 Salı 08:55
Kaymakamdan gece yarısı şok denetim

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gece geç saatlere kadar yolda denetim yaptı.Denetimde açıklamalarda bulunan Kaymakam Yurt, “Belki evimize yarım saat, bir saat geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir diye düşünüyorum” dedi.


9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası Tekirdağ yollarında yoğunluklar meydana geliyor. Tatil yolunda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Tekirdağ Malkara uygulama noktasında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bayram denetimlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt’ta katıldı.



Sürücüler tek tek uyarıldı


Arslan Yurt Jandarma ekipleri ile birlikte yollarda bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli ikazlarda bulunurken sürücülerle birlikte araçta bulunan vatandaşlara şeker, kolonya ikram edildi ve broşür dağıtıldı. Gece geç saatlere kadar yollardaki vatandaşlara çeşitli ikazlarda bulunan Kaymakam Yurt, yollardaki kazaların azaltılması amacıyla denetim ve tedbirlerin sıklaştırılacağını söyledi.



“Çok sayıda ekiple beraber yol güvenliğini sağlıyorlar”


Denetimlerde gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Yurt, “Ramazan Bayramı bu yıl 9 gün tatil. Aynı zamanda okullarında kapanma zamanına denk gelmesi sebebiyle yollarda çok büyük bir trafik hareketliliği var. Bu trafik hareketleri kendi içerisinde maalesef riskleri de barındırıyor. Her seferinde istemediğimiz üzücü olaylar meydana geliyor. Can kayıpları, mal kayıpları meydana geliyor. İç İşleri Bakanlığımız her sene artarak, trafik kazalarındaki sayısal azalmayı sağlamak, can güvenliğini, mal güvenliğini sağlamak için tedbirleri artırıyor. Bu yıl itibarıyla da yollarımızda trafik güvenliğini sağlayıcı tedbirler alındı. Emniyetimiz, jandarmamız tüm yol boyunca çok sayıda ekiple beraber yol güvenliğini sağlıyorlar. Bu arada bizlerde siz değerli basın mensupları aracılığıyla hem vatandaşlarımıza hem de sürücülerimize trafik kurallarına uyma konusunda çeşitli ikazlarda bulunuyoruz” dedi.



“Acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir”


Genel manada vatandaşların da kurallara uyma konusunda hassasiyetleri olduğunda söyleyen Yurt, “Neticede kurallara uyduğumuz takdirde hem memleketimize hem sevdiklerimize güven içerisinde ulaşmak ve bayramı da ağız tadıyla yapma imkanı var. Bu konuda hassasiyetleri görüyoruz. Bundan da mutluyuz. Vatandaşlarımızdan çeşitli araçları durdurduk kendilerine ikazlarda bulunduk. Ama genelde vatandaşlarımızın da alınan bu tedbirlerde memnuniyet duyduklarını gözlemledik. Buda bizi için güzel bir şey. Belki evimize yarım saat, bir saat geç gidebiliriz ama acı haberlerinin gitmesinden, eve geç gitmemiz daha iyidir diye düşünüyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.



“Daha sık uygulama olabilir”


Denetimden geçen Osman Çörek isimli sürücü ise“Daha sık uygulama olabilir. Özellikle böyle özel günlerde, trafiğin yoğun olduğu günlerde ama güzel uygulamalar. Birde gizli radarlar olmazsa yeni geliyor solluyoruz. Belirtsinler ama emniyet kemeri olmadan yola çıkmıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:55
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