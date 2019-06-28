Kaymakamdan evi yanan muhtara geçmiş ziyareti Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bir süre önce evinin mutfağında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan, bir süre önce evinin mutfağında çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve bazı köy muhtarlarıyla birlikte 4 gün önce çıkan yangında evinin mutfağında yaklaşık 20 bin lira maddi hasar oluşan Alınören Köyü Muhtarı İsmail Erkan’ı köyde ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

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