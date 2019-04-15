Kaymakam Yücel’den yeni başkan Günel’e iade ziyareti

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası’nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel’e iade ziyaretinde bulundu.

Bilindiği gibi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mazbatasını almasının ardından ilk olarak Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’e ziyarette bulunmuştu. Bu görüşmenin ardından bu kez Kaymakam Yücel, yeni başkanı makamında ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle Kaymakam Yücel’e teşekkür eden Başkan Günel, “ Sayın Kaymakamımızın ziyareti bizleri mutlu etmiş ve onurlandırmıştır. Yeni dönemde sorunları işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeyi hedefliyoruz “ dedi. Kaymakam Sadettin Yücel de makamında ziyaret ettiği Kuşadası’nın yeni belediye başkanı Ömer Günel’i tebrik ederek, çalışmalarında ve görevinde başarılar diledi.Görüşmede turizm sezonu öncesi Kuşadası’nın acil çözülmesi gereken sorunları ve turizm sezonu hazırlıkları da ele alındı