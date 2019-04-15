Kaymakam Yücel, yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin yücel, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçimi kazanan mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bazı daire amirlerinin de katıldığı toplantıda bir kısmı yeniden bir kısmı da ilk kez seçimi kazanan muhtarları tebrik edip, başarılar dileyen Kaymakam Yücel, “ Kuşadası’na yakışır şekilde huzur ve güven içerisinde bir seçimi geride bıraktık. Kazanan tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Artık bundan sonra hizmet zamanı. Hep birlikte Kuşadası halkına en iyi hizmeti sunacağız “ dedi. Muhtarlar da gösterdiği ilgiden dolayı Kaymakam Yücel’e teşekkür ederek, elbirliği içerisinde bir hizmet yarışı yapacaklarını söylediler.