Kaymakam Yılmaz: “15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanındayız”

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek, "Tüm Ceyhanlı hemşehrilerimizi 15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe davet ediyorum" dedi.

Ceyhan Kaymakamı Yılmaz, bir açıklama yaparak, 15 Temmuz etkinliklerine ilişkin bilgi verdi. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluş binaları ile okulların 14 Temmuz 2019 akşamından itibaren Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılacağını belirten Yılmaz, isteyen vatandaşların da iş yerlerine ve konutlarına Türk Bayrağı asabileceklerini kaydetti. Yılmaz, "Ceyhan Belediye Başkanlığınca demokrasi nöbeti tutulan Cumhuriyet Meydanı ve ilçedeki uygun billboardlar 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve posterlerle süslenecek. 15 Temmuz 2019 günü saat 11.30’da İlçemiz şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimizin ruhu için Kuran-ı Kerim okunacak ve dua edilecek; şehit Mezarlarına karanfiller bırakılacak. Öğle namazı öncesinde Abdulkadir Ağa Camiinde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz akşamı saat 21.00-21.45 arası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ceyhan Açık Cezaevi Müdürlüğünün işbirliğinde oluşturulan Mehter Takımı Cumhuriyet Meydanında gösteri yapacak" dedi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve konuşmaların ardından sinevizyondan günün anlamı ile ilgili filmler, müzikler, belgeseller ve kamu spotlarının yayınlanacağını belirten Yılmaz, "İlçe Müftülüğünce saat 23.45’ten itibaren Kuran-ı Kerim okunacak ve dua edilecek. Gece saat 00.09’da şehitlerimiz için tekrar saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşımız okunacak, ardından saat 00.13’te ilçedeki tüm camilerde, ortak yayınla sala okunacak" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz, Ceyhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli turnuvalarda dereceye giren takımlara ve sporculara da ödüllerinin verileceğini bildirerek, tüm Ceyhanlıları etkinliğe davet etti.