Kaymakam Yavuz’dan yaşlılara ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ile birlikte, 18-24 Mart Yaşlılar haftası" vesilesiyle evde sağlık hizmeti alan hastaları evlerin de ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından Yaşlılar Haftası nedeniyle yaptığı kısa bir açıklama yapan Kaymakam Yavuz “Yaşlılarımız, bizim baş tacımızdır. Her zaman ve her koşulda yanlarındayız. Onların hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de yaşadıkları ortamları güvenli ve sağlıklı hale getirmek bizlerin asli görevleri arasındadır. Yaşlı insanlarımızdan alacağımız hayır ve iyilik duaları ile güzel dilekleri, bizim için en anlamlı mükâfattır. Onlar için gereken ne ise yapmaya devam edeceğiz. Amacımız kimsesiz insanlarımızın yanında olmak, onları koruyup sahip çıkmak, dertlerini, sıkıntılarını çözmek; aynı zamanda da devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza yansıtmak, bu vesile ile gölgesinde yetiştiğimiz, sevgi ve saygıyı en çok hak eden çınarlarımızın, emektarlarımızın, büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum" dedi.