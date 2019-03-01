Kaymakam Yavuz, başarılı sporcuları makamında kabul etti Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Geçtiğimiz hafta Uşak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Ege Grup müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Yavuz, 1 altın, 3 bronz ve 1 beşincilik ödülü alan sporcuları tebrik etti. Kendileriyle tek tek ilgilenen Yavuz, yapılan spor hakkında da bilgi aldı. Kaymakam Yavuz, sporcuların üzerinde emeği olanlara da teşekkürlerini iletti.

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