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Kaymakam Yalçın’dan mahalle ziyaretleri

Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçe merkezindeki 12 mahallenin tamamını tek tek ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinliyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Kaymakam Yalçın’dan mahalle ziyaretleri

Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçe merkezindeki 12 mahallenin tamamını tek tek ziyaret ederek vatandaşların sıkıntılarını dinliyor.


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın ve Malazgirt Belediyesi yetkilileri, ilçe merkezine bağlı tüm mahallelere tek tek giderek vatandaşlarla bir araya geliyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan mahalleleriyle ilgili bilgiler alan Kaymakam Emre Yalçın, yaptığı ve yapılmakta olan hizmetlerle ilgili de bilgiler veriyor. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Emre Yalçın, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinliyor.


Kaymakam Emre Yalçın, kayyumlar olarak göreve başladığı günden itibaren belediyeleri tekrar hizmet üreten yerler haline getirdiklerini belirterek, “Bunu yaparken şeffaflık ilkesiyle hareket ettik. Bu anlayışla üretilen hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırırken etkin ve hızlı olmaya gayret gösterdik” dedi.


Kaymakam Emre Yalçın, devletin kapısının her zaman vatandaşa açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
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