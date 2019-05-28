Kaymakam Yalçın’dan emniyet mensuplarına iftar yemeği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, ilçede görev yapan emniyet mensuplarına iftar yemeği verdi.

Bir otelde düzenlenen yemeğe Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, büro amirleri ile emniyet personelleri ve eşleri katıldı. Emniyet personelleri ile tek tek tokalaşarak onlarla sohbet eden Kaymakam Yalçın, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yemeğin ardından Kaymakam Emre Yalçın, emniyet mensuplarıyla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yemeğe katılan tüm emniyet personeline teşekkür eden Yalçın, "Şehit aileleri ve gaziler ile muhtarlar onuruna verdiğimiz iftardan sonra, ilçemizdeki vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için fedakârca görev yapan emniyet personelimizle iftar yemeğinde buluşmak istedik. Emniyet mensuplarımızın ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için ne kadar fedakârca çalıştıklarını çok iyi biliyorum. İlçemizde görev yapan tüm emniyet personelimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılan tüm emniyet personelimizin Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun" dedi.