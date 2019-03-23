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Kaymakam Yalçın esnafla buluştu

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçedeki esnafla bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:29
Kaymakam Yalçın esnafla buluştu

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçedeki esnafla bir araya geldi.


Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede planlanan alt ve üst yapı çalışmalarının geçen sene başladığını anımsattı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaymakam Yalçın, kanalizasyon hattındaki çalışmaların birçoğunu bitirdiklerini, hava şartları düzelir düzelmez geri kalan yerlerde ivedilikle yapılacaklarını söyledi. Milli park içinde ihale aşamasına gelen ‘millet bahçesi’ yapımına bu yıl içinde başlayacağını belirten Kaymakam Emre Yalçın, ilçemizi adına yakışır bir yer yapmak için çalışmalarımız bu yıl içinde daha çok olacaktır. Millet bahçemizin plan ve projesi tamamlandı. Bir iki hafta içerinde halesi yapılacak. Bahar ayıyla birlikte birçok çalışmamızın da startı verilecek. Eski kaymakamlık binasını yıkıp yerine ücretsiz oto park yapacağız. Artık çarşı merkezimizde arabalar gelişi güzel park edemeyecek. Yaptığımız bu çalışmaların hepsi siz değerli Malazgirt halkının ve esnafının rahatını sağlamak olacaktır” dedi.


Toplantıda ayrıca Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçedeki esnafların sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm yolu bulunması için gerekli tüm çalışmaları başlatacağını ifade etti. Malazgirtli işadamı Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Yoldaş ve Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nazım Yalçın’da Kaymakam Yalçın’a destek ve teşviklerinden dolayı teşekkür etti.


Toplantıya, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Muş Ticaret ve sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Yoldaş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Malazgirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nazım Yalçın, STK’lar ve esnaflar katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:29
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