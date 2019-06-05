0553 313 94 23

Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bayramda çalışan personeli ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:46
Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bayramda çalışan personeli ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.


Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı ve İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş ile birlikte Ramazan Bayramı Kutlama Programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberindeki heyet, Şehit Ailelerini ve Gazileri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle, Tosya Huzurevinde kalan yaşlılarla, Hastanede görevli personel ve yatan hastalarla bayramlaştı.


Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından şehitler için dua edildi. Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Jandarmada görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan jandarma personeline başarılar diledi.


Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Emniyette görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan polis memurlarına başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    2. Malezya'da Türk Büyükelçiliğinden..
    3. O ülkenin lideri kesin nişancı..
    4. 100 kişiyi öldürdü! Mahkemede bu..
    5. Gaziantep'teki silahlı kavga
    6. Bakan Varank’tan Beyaz Masa Çağrı..
    7. Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı
    8. Traktör devrildi: 1 ölü
    9. Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2..
    10. Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili..
    11. Sudanlı muhalifler ölü sayısının 100'ü..
    12. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    13. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    14. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    15. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    16. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    17. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    18. Rize’de feci kaza:1 ölü
    19. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    20. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor