Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan personel ile bayramlaştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil bayramda çalışan personeli ziyaret ederek onlarla bayramlaştı.

Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı ve İlçe Müftü Vekili Nuri İbrahim Ateş ile birlikte Ramazan Bayramı Kutlama Programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberindeki heyet, Şehit Ailelerini ve Gazileri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle, Tosya Huzurevinde kalan yaşlılarla, Hastanede görevli personel ve yatan hastalarla bayramlaştı.

Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından şehitler için dua edildi. Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Jandarmada görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan jandarma personeline başarılar diledi.

Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Emniyette görevli personel ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri görevi başında olan polis memurlarına başarılar diledi.