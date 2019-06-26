0553 313 94 23

Kaymakam ve ailesi öldürülen çocuklarının cenazesini bekliyor

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlunun cenazesinin ailesi tarafından öğle saatlerinde alınacağı öğrenilirken, cenazeyi bekleyen aile üyelerinin gözyaşı ise sel oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
Kaymakam ve ailesi öldürülen çocuklarının cenazesini bekliyor

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki oğlunun cenazesinin ailesi tarafından öğle saatlerinde alınacağı öğrenilirken, cenazeyi bekleyen aile üyelerinin gözyaşı ise sel oldu. Diğer yandan bıçaklama olayı ile ilgili gözaltı sayısının 8’e yükseldiği öğrenildi.


Dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15), A.B.İ. (21) ve M.B.İ. (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından diğer oğlu A.B.İ., ise bacağından bıçaklanırken, M.B.İ., ise darp edildi. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve dalağı alınıp aort damarı yırtılan Safa Akif İnan tedavi gördüğü yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti.



Anne ayakta durmakta güçlük çekti


Olayın ardından Kaymakam İnan’ın aile üyeleri başta olmak üzere yakınları hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde bekleyen acılı aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. 15 yaşında hayatını kaybeden İnan’ın cansız bedeninin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin devam ettiği ve öğle saatlerinde aileye teslim edileceği öğrenildi. İnan’ın Samsun’da defnedileceği belirtildi.



Gözaltı sayısı 8’e yükseldi


Diğer yandan, olayda gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Olayın hemen ardından 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri 5 kişiyi daha sabah karşı gözaltına aldı. Şüphelilerinin tamamının 18 yaşından küçük oldukları aktarılırken, öğle saatlerinden adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    1. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    2. Altun’dan açıklama
    3. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    4. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    5. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    6. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    7. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    8. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    9. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    10. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    11. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    12. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    13. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    14. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    15. Eğitim verecek robotlar geliyor
    16. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    17. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    18. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    19. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    20. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    21. Aşırı sıcaklara dikkat
    22. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    23. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    24. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    25. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    26. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    27. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    28. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    29. Kleopatra Koyu davası
    30. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler