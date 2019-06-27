Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde vatandaşla buluştu

Zonguldak’ın Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, vatandaşlarla buluşma programı çerçevesinde Haziran ayı toplantısında Muharremler Köyü’nde vatandaşlarla buluştu.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Uzun’un Başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı, Yazı İşleri Müdürü, Özel İdare Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İl Genel Meclisi Üyesi, Muharremler Köyü Muhtarı ve Köy halkı katıldı. Toplantıda; Güvenlik ve Asayiş, Altyapı ve Ulaşım, Eğitim, Tarım ve Hayvancılık hizmetleri ele alındı. KÖYDES Projesi kapsamında, Muharremler Köyü İlkokulu önüne kadar sıcak asfalt yapılacağı, Mahallelere 500 m parke taşı döşeneceği ve okul çevre düzenlemesi için malzeme yardımı yapılacağı bildirildi. Toplantı sonunda vatandaşların istek ve talepleri dinlendi.

Ayrıca, Kaymakam Uzun, Muharremler Köyü Grup Yolu güzergâhında bulunan barajda incelemeler yaptı. Dere yatağında ve barajda DSİ tarafından yapılan temizlik hakkında yetkililerden bilgiler aldı.