0553 313 94 23

Kaymakam Uzan’dan jandarma uygulama noktasına ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
Kaymakam Uzan’dan jandarma uygulama noktasına ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan yol kontrol noktasını ziyaret etti.


Bulanık- Muş karayolunda oluşturulan uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Uzan, jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında Jandarma Astsubay Başçavuş Faruk Mutlu’dan bilgi aldı. Kaymakam Uzan, burada görev yapan jandarma ekipleri ile sohbet etti. Uygulamalarda vatandaşlarla diyalogun önemli olduğunu belirten Kaymakam Uzan, kontrol noktasındaki son durumla ilgili de bilgi aldı.


Halkın huzur ve güvenliği için yol kontrollerinin devam ettiğini belirten Kaymakam Uzan, "İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz halkımızın huzur ve güveni için yol kontrollerine devam ediyor. Biz de yol kontrollerinde görevli personeli denetleyerek kolaylıklar dileyerek teşekkür ettik" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma kastım yoktu”
    1. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    2. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    3. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    4. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    5. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    6. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    7. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    8. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    9. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    10. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    11. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    12. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    13. Bozcaada’da yat yangını
    14. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    15. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    16. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    17. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    18. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    19. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    20. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    21. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    22. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    23. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    24. Yavru ebabil kuşu bulundu
    25. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    26. İstanbul'da turist rekoru!
    27. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    28. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    29. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    30. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”