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Kaymakam Uzan’dan hasta ve esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr.

11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
Kaymakam Uzan’dan hasta ve esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ettikten sonra ilçe esnafıyla biraya geldi.


Bulanık Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak Başhekim Dr. Sadrettin Arslan’dan bilgiler alan Kaymakam Uzan, tedavi gören hastaları odalarında ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Amaçlarının vatandaşların yanında olmak ve kalplerine dokunmak olduğunu ifade eden Uzan, halkın acılarını, sevinçlerini birlikte paylaştıklarını dile getirerek, "Hasta ve hasta yakınlarının sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra, yatan hasta servisine çıktık. Yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hasta ve hasta yakını çocuklar için hazırlanan hediye paketlerini verdik. Amacımız devletin sıcak elini vatandaşlarımıza uzatmaktır" dedi.


Kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Uzan’a teşekkür eden vatandaşlar ise, “Kaymakamımız bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ederiz. Sorun ve sıkıntılarımız olduğunda kapısını çalabileceğimiz ve bizimle ilgilenecek bir kaymakamımızın olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Allah kaymakamdan razı olsun” dediler.


Uzan, daha sonra esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Uzan ile sıcak bir sohbet yapan vatandaşlar, “Kayyum döneminde çok güzel hizmetler yaptığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah seçilen belediye başkanı da sizin gibi bizlere hizmet eder” dediler.


Uzan ise, “Kayyum sürecinde güzel bir hizmet vermişsek ne mutlu bize. Amacımız az para ile güzel hizmet yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 11:03
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