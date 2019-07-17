Kaymakam Uzan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Samanyolu grup köy yollarının sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Karaağıl-Samanyolu grup köy yolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Uzan, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl, AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ve Özel İdare Şantiye Şefi Erol Ağkaya ile grup köy yolunda incelemelerde bulundu. Buradaki ilgililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Uzan, “Sorumluluk sahamızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karaağıl-Samanyolu grup köy yolu BSK yapım işinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.