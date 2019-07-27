Kaymakam Uzan: “İnsanlar artık terörün oluşturduğu huzursuz ortamdan bıkmış durumda”

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, insanların artık terörün oluşturduğu huzursuz ortamdan bıktıklarını belirterek, “Vatandaş; oğlunun, kızının örgüte katılıp, onların piyonu haline gelmesini istemiyor” dedi.

Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve Muş’ta görev yapan gazetecilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekten sonra ilçe merkezine bağlı Gündüzlü köyünde gazetecilerle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşların ikram ettiği ayranı içtiler. Halkla her zaman iç içe olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Kaymakam Uzan, ilçede barış ve huzur ortamının en üst seviyeye çıktığını belirtti. Muş Özel İdareden aktarılan ortak alım ödeneceğiyle birlikte toplamda yaklaşık 7 milyon lira bir kaynakla Bulanık’ta 56 köye ve 35 mezraya hizmet götürmeye çalıştıklarını dile getiren Kaymakam Uzan, “Devlet olarak gidemediğimiz yer bizim değildi anlayışıyla milletimize hizmet etmek için gayret ediyoruz. Şükürler olun Bulanık ilçemizde dün olduğu gibi bugün de güzel işler yapılmaktadır” dedi.

İlçede barış ve huzur ortamının üst seviyeye çıktığını ifade eden Kaymakam Uzan, “Gerek terörle mücadele kapsamında, gerekse vatandaşın huzuru, güveni ve mutluluğu için bu coğrafyada bir takım eksik olan çalışmalarımızı da tamamlama gayreti içindeyiz. Bulanık’ta terör bağlamında baktığımız zaman, yılda ortalama 200 kişinin terör örgütüne katıldığı, terör örgütüne adam devşirmek için festivaller düzenleniyordu. Özerklik açıklamalarının ilan edildiği bir şehirden söz ediyoruz. Bu ne demek, zihinsel tahribat söz konusu olmuş. İnsanlar artık bu terörün oluşturduğu huzursuz ortamdan bıkmış durumda. Görevlendirme sonrasında ilçede bir huzur ve güven ortamı sağlandı. Bu huzuru kimse bozdurmak istemiyor. ‘Hizmetler er veya geç yapılır, ama ben huzurumu bozmak istemiyorum’ diyorlar.Vatandaş; oğlunun, kızının örgüte katılıp, onların piyonu haline gelmesini istemiyor” diye konuştu.

“Bulanık 100 yıllık bir ilçe, daha içme suyu problemi çözülmemiş”

Bulanık’ın 100 yıllık bir ilçe olduğunu, halen içme suyu probleminin çözülmediğini de dile getiren Uzan, “Burada geçmiş 20 yılın hesabını en az görmek lazım. Şükürler olsun görevlendirme döneminde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu işinin ihalesi yapıldı. Şehre saniyede 150 litre su tahsis edildi. Şehrimiz bunlardan kurtulmuş olacak. Vatandaşımız bunlarla birlikte birde huzur ve güveni görünce mutlu olmaktadır. Biz devlet olarak vatandaşımıza kapı ve gönlümüzü sonuna kadar açmış durumdayız. Ulaşılabilir bir idareci olarak bölgemize hizmet ediyoruz. Devletimiz bu coğrafyada eskiden çok daha güçlü ve alanda hakim. Bir takım eksik kalan hizmetleri de yürütmektedir. Vatandaşımız birliğimize ve beraberliğimize kast eden tüm mihraklara karşı devletimizin yanında olsunlar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise, Kaymakam Uzan sayesinde köylerdeki sorunların ortadan kalktığını belirterek, “Biz vatandaşlar olarak kaymakamımıza minnettarız. Kaymakamımızın yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Bulanık Bulanık olalı böyle bir kaymakam görmedi” dediler.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ise, Kaymakam Hacı Arslan Uzan’a misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalardan dolayı da başarılar diledi.