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Kaymakam Uygur öğrencilerle sinemaya gitti

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur kendisine mektup yazarak ‘sizinle beraber sinemaya gitmek istiyorum’ diyen ilkokul öğrencisi Abdurahman Güllü’ye sürpriz yaparak arkadaşlarıyla sinemaya götürdü.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:49
Kaymakam Uygur öğrencilerle sinemaya gitti

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur kendisine mektup yazarak ‘sizinle beraber sinemaya gitmek istiyorum’ diyen ilkokul öğrencisi Abdurahman Güllü’ye sürpriz yaparak arkadaşlarıyla sinemaya götürdü.


Hatay’ın Altınözü ilçesinde görev alan daha öncede bir öğrencinin kendisiyle tanışma hayalini kırmayıp yanına giden Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, bu seferde sinemaya gitmek isteyen bir öğrenciyi kırmadı. Kurtmezrası Köyü İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdurahman Güllü’ye sürpriz yapan Uygur, öğrencinin sınıf arkadaşları ve ailesiyle sinemaya gitti.


Kaymakam Uygur, sinemaya girmeden önce, çocukların çarpışan araba, langırt ve air hockey oyunlarına da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:49
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