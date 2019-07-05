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Kaymakam Ürkmezer köylerde vatandaşların dertlerini dinliyor

Safranbolu Kaymakamı Dr.

05 Temmuz 2019 Cuma 18:45
Kaymakam Ürkmezer köylerde vatandaşların dertlerini dinliyor

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ilçeye bağlı Düzce ve Yazıköy köylerinde inceleme yaparak, vatandaşların sorunlarını dinledi.


Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’e ziyaretler esnasında İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Sözen, Mustafa Ünal, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Safranbolu Kaymakamlığına bağlı kurum amirleri eşlik etti.


Sırası ile Karapınar, Düzce ve Yazıköy Köylerini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlardan ve köy halkından köyleri ile ilgili sorunları dinledi. Vatandaşlardan gelen talepleri not aldıran Ürkmezer, konularla ilgili bağlantılı müdürlüklere talimat verdi.


Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ilçenin tüm güzellikleri ve kültürü ile tanıyıp tanıtmak, vatandaşlarınbirebir yaşadığı yerde ilgilenmek amacıyla yapılan toplantılara yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.


Köylerdeki kültürel ve doğal yapıtlar hakkında İlçedeki birçok vatandaşın dahi az bilgiye sahip olduğunu, ziyaretler esnasında ve sonrasında adeta yeniden keşfedildiğini vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, "Tabi ki asıl amacımız, köylerimizi tek tek ziyaret etmek, halkımızın en ufak sorunlarını dahi dinleyip dertlerine çare olmaktır. Bunun yanında köylerimizde yetiştiricilik yapan vatandaşlarımıza da destek olmak, elde ettikleri ürünlerin verimliliğini artırıcı önlemler ve Devletimizin verdiği teşvik, hibe gibi daha birçok hususta, hizmeti kurumlarımızla sunmamız gerekmektedir. İlçemiz tarihi dokusuyla kendini tüm dünyada ispatlamıştır, bunun yanında doğal yapıtlarımızı ve tüm yöresel ürünlerimizi doğru bir şekilde tanıtmalıyız. Ziyaretlerde bulunduğumuz köylerimizin muhtarlarına, vatandaşlarımıza katılımları ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:45
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