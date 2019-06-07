Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve hastalarla bayramlaştı

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, huzur evi sakinleri ve hastanede yatan hastalarla bayramlaştı.

Tarsus Huzur Evi’nde düzenlenen programa, Kaymakam Ünal’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal ile İlçe Müftüsü Ali Can’da katıldı.

Huzur evi sakinleriyle ayrı ayrı bayramlaşan Ünal, "İlçemizde birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu bir bayram geçiriyoruz. İnşallah ilçemizde yaşadığımız bu huzur ortamının tüm ülkemize ve tüm dünyaya da yansımasını temenni ediyoruz. Huzur evi yönetimine ve sakinlerine göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.

Ünal, daha sonra beraberindekilerle birlikte Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve yakınlarını da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.