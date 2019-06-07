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Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı sosyal medyayı salladı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer’in tescilli Tokat kebabını ‘Sivas kebabı’ olarak yorumlayarak sosyal medya hesabında paylaşması gündem oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 19:55
Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı sosyal medyayı salladı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer’in tescilli Tokat kebabını ‘Sivas kebabı’ olarak yorumlayarak sosyal medya hesabında paylaşması gündem oldu.


Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Sivas Valiliği tarafından paylaşılan kebap fotoğrafına yorum yaparak kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Kaymakam Üçer, “Bu da Sivas’ın meşhur sebzeleri ile yapılmış, ünü Tokat’a kadar uzanan Sivas kebabı. Bilmeyen Tokatlı hemşehrilerimiz varsa görsün, öğrensin diye paylaşıyorum. Ağır tahrik içerir” deyip gülücük emojisi koyarak paylaşımda bulundu. Sosyal medyada kısa sürede paylaşılan fotoğraf Tokatlıların tepkisini çekerken, Kaymakam Üçer paylaşımındaki yazıları kaldırarak Sivas Valiliğinin paylaşımına yer verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan gelen eleştirilere Kaymakam Üçer, “Sivaslılar ve Tokatlılar olarak hem kebabı hem köfteyi afiyetle yiyoruz. Rabbim dirlik düzenimizi bozmasın. Selamlar” şeklinde paylaşımda bulunarak cevap verdi.


Kaymakam Üçer, Sivaslı olarak Tokat’ta çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Hem Tokat kebabı hem Sivas köftesinin bizim ortak değerlerimiz olduğunu vurgulamak istedim. Sivas Valiliğinin sayfasında paylaşılınca bu şekilde yorumladım” dedi.



Tokat kebabı tescillendi


İstanbul ’da 2012 yılında düzenlenen ’Sivas günleri’ adlı etkinlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ün yöresel yemekler arasında tanıttığı Sivas Kebabının kendilerine ait olan ’Sebzeli Tokat Kebabı’ olduğunu ileri sürmesi sonucu iki il arasında kebap tartışması yaşanmıştı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılında yapılan başvuru ile 3 asırlık lezzet Tokat kebabı tescillendi. Tokat yöresinde yapılan “Tokat Kebabı”, adını yıllardır Tokat ilinde kendine has üretim yöntemiyle yapılmasından dolayı almaktadır. Tokat ve çevresinde ticari bir ürün haline gelmeden önce bağ evlerinde özel günlerde yapılan Tokat Kebabı, malzemelerini oluşturan gıda ürünlerinin kendine has üretim yöntemine göre bir araya getirilip, şekillendirilmesi ve kendine özgü Tokat kebabı ocağında pişirilmesiyle elde edilen kebap olarak tanımlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:55
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