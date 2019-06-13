0553 313 94 23

Kaymakam Üçer, Tokat’ın meşhur asma yaprağını topladı

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Necip Köyünde 33 dönümlük alanda oluşturulan örnek bağ tesisinde yaprak toplayarak salamura yaptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:58
Kaymakam Üçer, Tokat’ın meşhur asma yaprağını topladı

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Necip Köyünde 33 dönümlük alanda oluşturulan örnek bağ tesisinde yaprak toplayarak salamura yaptı.


Tokat’ta meşhur Kazova üzümü ve bağ yaprağı Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan proje ile yeniden hayat buldu. Kazova Üzümü ve bağ yaprağının yeniden canlandırılması için 2016 yılında Turhal Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan Turhal Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Necip Köyü’nde 33 dönümlük örnek bağ oluşturularak çiftçilerin eğitilmesi için uygulamalı eğitim merkezi inşa edildi. Projenin yapıldığı bağı gezen Kaymakam Üçer, 3 yılın sonunda projenin amacına ulaştığını kaydetti. Bağda bağ yaprağı toplayarak salamura yapan kadınlara yardım eden Kaymakam Üçer, “Necip köyüne ait arazide yaptığımız 33 dönümlük örnek bağda narince yaprağı topladık. Necip Köyü muhtarımız İbrahim Şahin ve ailesiyle birlikte salamura yaparak bidonlara yapraklar basıldı. Halis organik Tokat yaprağını rabbim iyi günlerde yemeyi nasip etsin. İnsanın kendi eliyle diktiği ürünü kendi eliyle toplaması çok güzel duygu. Kazova’da 7 köyde uyguladığımız bu proje ile kaybolmaya yüz tutan Kazova narince üzümünü ve bağ yaprağını canlandıracak. 320 çiftçimizle birlikte 2 bin dönüm bağ yaptık, 420 bin adet asma fidanı diktik. Çiftçilerimiz böylece her yıl milyonlarca lira gelir elde edecek. Bereketli olsun” dedi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'ne uluslararası ödül
    1. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    2. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    3. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    5. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    6. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    7. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    8. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    9. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    10. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    11. Eğirdir sorunları sohbet..
    12. M3 para arzı arttı
    13. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    14. Türk futbolunun acı günü
    15. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    16. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    17. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    18. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    19. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    20. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    21. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    22. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    23. Ayranları müdürler taşıdı
    24. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    25. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    26. 'Yaz Oyunları' başladı
    27. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    28. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    29. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    30. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu