Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi duymaya hazır olun”

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, çarşı ve mahalle bekçileri ile vatandaşların huzur ve güvenliğini bir üst seviyeye çıkaracaklarını ifade ederek, “Geceleri eskiden olduğu gibi düdük sesleri duymaya hazır olun“ dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tokat’a ataması yapılan 86 çarşı ve mahalle bekçisi il ve ilçe merkezlerinde göreve başladı. Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, ilçede göreve başlayan 19 çarşı ve mahalle bekçisi ile toplantı yaptı.İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileriyle bir araya gelen Kaymakam Üçer, "Bundan böyle sokak ve dükkanların güvenliği bekçilerimizden oluşan yaya devriye ekipleriyle sağlanacak. Madde bağımlılığı, müessir sarhoşluk, hırsızlık, yasa dışı silah kullanımı ve genel güvenliğe karşı işlenen suçlarda önleyici kolluk faaliyetleri böylece daha da güçlenmiş oldu. Motorlu devriye ve Mobese sistemine ilaveten polisin sokaklardaki gözü ve kulağı olacak olan çarşı ve mahalle bekçiliği ile vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini inşallah bir üst seviyeye çıkaracağız. Geceleri eskiden olduğu gibi düdük sesleri duymaya hazır olun“ dedi.