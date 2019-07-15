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Kaymakam Uçar’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:05
Kaymakam Uçar’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajında, “FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini, üçüncü yıldönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Asla unutmamamız ve unutturmamamız gereken 15 Temmuz hain darbe girişimi; demokrasimiz başta olmak üzere ülkesine, devletine, anayasal düzene bağlılığından ve özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin güçlü duruşu ve yazdığı kahramanlık destanı ile püskürtülmüştür. Ay-yıldızlı al bayrağımızın altında toplanan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çıktıkları meydanlarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper eden yüce milletimiz, bu hain girişimi vatansever kamu görevlileri ve güvenlik güçlerimizle birlikte canları pahasına kanlarını dökerek engellemiştir. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini yıkmak, demokrasimizi yok etmek isteyen şer odakları her zaman olacaktır. Ancak ülkemizin huzuruna ve geleceğine, birliğine ve beraberliğine göz diken tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecek ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için, bayrak için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:05
  1. doğa

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