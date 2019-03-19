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Kaymakam Türköz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.

19 Mart 2019 Salı 09:33
Kaymakam Türköz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104.yılı anma etkinlikleri kapsamında Kaymakam Mehmet Türköz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.


Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah kocabıyık kültür merkezinde efeler ortaokulu öncülüğünde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılı anma programın ardından, Didim Marina Restoran da Kaymakamlık tarafından şehit yakınları ve gaziler için verilen yemekte Kaymakam Mehmet Türköz, yaptığı açıklama, “Bugün vatan topraklarımız ve Milletimizin uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin, kahraman evlatlarımızın yazmış oldukları müstesna destanlarını gururla hatırlayıp kendilerini rahmet ve minnetle yad ettiğimiz çok önemli ve anlamlı bir gündür.


Hem tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, bir daha dönmemek üzere cepheye giden şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, tarihimizde müstesna yeri olan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve bu ruhu daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla ‘Şehitler Günü’ olarak kabul edilmiştir.


Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen bağımsızlığı, şerefi ve vatanı uğruna hiçbir engel ve fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren milletimizin, azminin kutsal değerlerinden, asla ödün vermeyeceği konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir.Tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, bugün de aynı anlayışla tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.


Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:33
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