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Kaymakam Türkmen, emekli güvenlik koruyucularıyla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, terörle mücadelede büyük hizmetleri olan emekli güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:41
Kaymakam Türkmen, emekli güvenlik koruyucularıyla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, terörle mücadelede büyük hizmetleri olan emekli güvenlik korucularıyla toplantı yaptı.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen başkanlığında Atatürk İlkokulunun konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Murat Okan ve emekli güvenlik korucuları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakam Türkmen, “Sizler emekli güvenlik koruyucularımız bizler için çok değerlisiniz. Terörün en şiddetli olduğu zamanlarda uzun süre jandarma ve emniyet güçlerimizin yanında durarak; vatan, bayrak ve bizleri korumak için büyük çaba gösterdiniz. Emeklerinizi unutmadık, unutamayız. PKK, dış ülkelerden aldığı destekle sürekli ülkemizi bölmek için çabalamıştır. Özellikle sizlere çok büyük zararlar vermiştir. Burada herkes akraba, mutlaka yakınlarınızdan biri ya gazi ya da şehit olmuştur. Bugünlerin geride kaldığına hiç şüpheniz olmasın. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin kararlı duruşu ile terör belası tükendi ve bitme noktasına geldi. İnşallah en kısa sürede de kökü kuruyacak” dedi.



“Hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz yok”


2,5 yıllık kayyumluk sürecinde HDP’li belediyenin 23 milyon 600 bin lira borcunu ödediklerini ve hizmet vermediklerini dile getiren Türkmen, “Hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Siz Çatak’ta yaşayanlara soruyorum, bize bıraktıkları borcu nereye hizmet olarak kullandılar. Bu soruya kimse cevap veremiyor. Çünkü hizmet yapılmamış. İlçe merkezinde dahi bir çocuk parkı yokken şimdi çocuk parksız mahallemiz kalmadı. Mahallerimiz sıcak asfalt ve parke taşı ile artık çamur ve tozdan kurtuldu” diye konuştu.



“Çatak doğa harikası bir ilçe”


Çatak’ın doğası ile Türkiye ve dünyada adını duyurması gereken bir ilçe olduğunu söyleyen Türkmen, “Yaz ve kış sporları için bulunmaz bir doğası var. Bunu kullanmalıyız. Burada huzur ve güven olduğunda göreceksiniz; insanlar yatırım yapacaklar ve burası, doğası ve doğa sporları ile ünlü bir ilçe olacak. Ben toplantıya katılan siz değerli emekli güvenlik görevlilerimize tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Kaymakam Türkmen’in konuşmasının ardından emekli güvenlik koruyucularının sorun ve talepleri dinlendi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:41
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