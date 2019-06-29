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Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi

Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını denetledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:55
Kaymakam Taşdan, kamu kurumlarını denetledi

Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede bulunan tüm kamu kurumlarını denetledi.


Kaymakam Taşdan, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay ile birlikte dairelerdeki tüm birimleri dolaşarak, incelemelerde bulundu. Denetimler esnasında kamu hizmetlerinin sunumu, tespit edilen eksiklikleri, tenkit ve tavsiyeyi gerektiren hususları, tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda yerinde tespitler yapan Taşdan, kurum amirleri ile istişarelerde bulundu. Vatandaşa daha iyi bir hizmet verilmesi için eksikliklerin giderilmesi talimatı veren Taşdan, personele başarılı çalışmalar diledi.


Denetimler sırasında dairelerde işlem yaptıran vatandaşlarla da sohbet ederek, onların sorunlarını dinleyen Taşdan,"Amacımız kamu kurumlarında vatandaşa daha iyi hizmet verilmesi. Bürokratik odaklı iş anlayışından ziyade vatandaşa hizmet odaklı görev anlayışına sahip hizmet verilmesini sağlamak" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:55
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