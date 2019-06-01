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Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı

Burhaniye ilçesinde, Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik denetimleri de sıklaştırıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
Kaymakam sürücülere uyarılarda bulundu ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı

Burhaniye ilçesinde, Bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik denetimleri de sıklaştırıldı. Çanakkale-İzmir Karayolunda yapılan denetime katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, sürücülere uyarılarda bulunurken, bayramlarını kutladı ve çocuklara kırmızı düdük hediye etti.


Çanakkale-İzmir Karayolunun ilçe girişinde durdurulan araçlarda denetim yapan trafik ekiplerine jandarma da destek oldu. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ve Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Erol Büyüktopçu’nun da katıldığı denetimlerde onlarcasürücü uyarıldı. Denetime katılan Kaymakam Hüseyin Öner, sürücülere hayırlı yolculuklar dilerken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlardaki çocuklara sürücüler için karne dağıtan Kaymakam Öner, birerde kırmızı düdük hediye etti. Öner, çocuklardan hız sınırının aşılması. araçta sigara içilmesi vetelefonla konuşulması halinde düdüğü çalmalarını istedi. Yollarda bayram tatili yoğunluğunun yaşandığını anlatan Kaymakam Öner, “ Yollarda bayram yoğunluğu başladı. Ekiplerimiz yollarda denetimlere başladı. Bizde bu denetimlere katıldık. Hem sürücülerin bayramlarını kutladık. Hem de hayırlı yolculuklar diledik. İçişleri Bakanlığımız bu yılı güvenli trafik yılı ilan etti. Denetimler sırasında çocuklarımıza kırmızı düdük hediye ettik. Farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptık. Bütün sürücülerimize kazasız yolculuklar diliyoruz” dedi

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:40
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