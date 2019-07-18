Kaymakam Soley’den doğum günü sürprizi

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Bereketli Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli Hasan Karakaya’yı evinde ziyaret etti. Karakaya’nın oğlu Mehmet’e de doğum günü sürprizi yapan Soley aileyi sevindirdi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley Karakaya ailesini evlerinde ziyaret etti. Aydın’ın Karacasu İlçesi Bereketli Mahallesi’nde yaşayan ve 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli kalan evli ve 4 çocuk babası Hasan Karakaya’yı Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Murat Geçmez ile birlikte ziyaret eden Soley hizmetler hakkında sohbet etti. Vakfın hizmetlerinden yararlanan Karakaya’ya bir ihtiyacının olup olmadığını soran Kaymakam Soley, ailenin 12 yaşındaki oğlu Mehmet Karakaya’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kendisi için hazırlatılan pastayı Kaymakam Soley ve ailesi ile birlikte kesen 12 yaşına giren Mehmet Karakaya sürpriz için Soley’e teşekkür etti.