0553 313 94 23

Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, 73 yaşındaki Fatma Karakaya’nın görmeyen gözünü ameliyat ettirerek yaşlı kadına ışık oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, 73 yaşındaki Fatma Karakaya’nın görmeyen gözünü ameliyat ettirerek yaşlı kadına ışık oldu. Ameliyat sonrası Karakaya’yı evinde ziyaret eden Kaymakam Soley geçmiş olsun dileklerini iletti.


Aydın’ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi 73 yaşındaki Fatma Karaya yıllar önce sol gözünü kaybetti. Katarakttan dolayı da sağ gözü kapanma noktasına gelen Karakaya’nın yardımına Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley koştu. Karakaya’yı Aydın Özel Göz Hastanesi’nde ameliyat ettiren Soley, yaşlı kadının tekrar görmesini sağladı. Soley, ameliyat sonrası Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Geçmez ile Fatma Karakaya’yı evinde ziyaret etti.


Kaymakam Soley ve ameliyatında tüm emeği geçenlere teşekkür eden Fatma Karakaya, “Kaymakamız mahallemize yaptığı bir ziyarette gözlerimin durumunu öğrendi ve hemen ameliyat edilmem için talimat verdi. Benimle çok güzel ilgilendiler ve dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Diğer rahatsızlıklarım için de tedavi olmamı sağlıyor. Hakkını ödeyemem çok emeği geçti. Allah bin kere razı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu söküp kaçtılar
    1. Çaldıkları aracın kapı ve kaputunu..
    2. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    3. Denizlispor’dan Hallberg atağı
    4. Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve..
    5. Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2..
    6. Kocaeli'deki cinayet
    7. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    8. Kaymakam Soley yaşlı kadına ışık oldu
    9. Tunceli’deki terör operasyonu
    10. Hazine arazisinde hint keneviri..
    11. Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü
    12. Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki..
    13. Araştırma gazetesi ’Research Türkiye’..
    14. Düzce'de arama kurtarma çalışmaları..
    15. TÜSEB’de İnsülin Çalıştayı
    16. 1002 TL trafik cezası yiyen..
    17. Kış: “KKTC’nin aydınlık yarınlara..
    18. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    19. Protestoların sürdüğü Hong Kong'da..
    20. Sahte kimlikle gezen cezaevi..
    21. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    22. Anne ve baba adayları birlikte gebelik..
    23. 5 kilo bonzai ile yakalandı
    24. Mehmet Metiner, Erbil saldırısını..
    25. Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    26. Başkan Yalçın Yenidoğan Mahallesinde
    27. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    28. Antalya’da caretta caretta üreme..
    29. Siirt'te 2 metrelik yılan paniği
    30. Başkan Babaoğlu sıkıntıları Vali Ahmet..
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'