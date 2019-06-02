Kaymakam Sırmalı: “Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim”

9 Günlük Ramazan Bayramı Tatili ile birlikte Kuzey Ege’de yavaş yavaş artmaya başlayan trafik yoğunluğuna karşı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, tatil yolculuğuna çıkan sürücülere seslenerek, “Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim”dedi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, vatandaşlarımızın huzur ve güven İçerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, özellikle bayram öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde sıklaştırılan trafik denetimlerine Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sımalı ’da eşlik etti. Kaymakam Sırmalı tatil yolundaki sürücülere uyarılarda bulundu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam AliSırmalı E-87 karayolunun Balıkesir-Çanakkale il sınırı noktasında jandarma ve emniyet tarafından oluşturulan kontrol noktasını ziyaret edip denetledi. Yapılan araç denetimlerini inceleyen Kaymakam Sırmalı Jandarma Komutanı Özkan Kavak ve Emniyet Müdürü Zafer Sönmez’den bilgiler aldı.

Özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda tüm trafik personelinin fiilen görevlendirildiğini dile getiren Kaymakam Sırmalı, "Kurallara uyulmasını istiyoruz. Lütfen bu bayram sevincimizi üzüntüye dönüştürmeyelim. Bizler Edremit’te polisimiz, jandarmamız trafiğin güzel ve güvenlik bir şekilde akması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.