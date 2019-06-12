0553 313 94 23

Kaymakam Şeref Gülyer vazifesine başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine Kaymakam olarak atanan Şeref Gülyer’in göreve başladığı bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
Kaymakam Şeref Gülyer vazifesine başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine Kaymakam olarak atanan Şeref Gülyer’in göreve başladığı bildirildi.


1988 yılında Kahramanmaraş’da doğan Kaymakam Gülyer,İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2010 yılında mezun olan Gülyer, 2011-2019 yılları arasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda müfettiş olarak görev yaptı. 2019 yılında Bingöl İli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam refikliği stajını Çanakkale’nin Ayvacık ve Samsun’un Tekkeköy ilçelerinde tamamladı. 30 Mayıs 2019 tarihli bakanlık onayı ile Kütahya’nın Aslanapa ilçesineKaymakam Vekili olarak görevlendirildi.


10 Haziran 2019 tarihinde Aslanapa ilçesindegöreve başlayan Kaymakam Şeref Gülyer’in evli ve bir çocuk babası olduğu veiyi derecede İngilizce bildiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Gerçeği aratmayan YKS sınav tatbikatı yapıldı”
    1. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    2. Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini..
    3. Öğretmenlerden öğrencilere müzik..
    4. Basın Ekspres’teki otelleri kurtaracak..
    5. Çocuğunuzu komşununkiyle kıyaslamayın
    6. Muratpaşa, Kaleiçi’yle Moskova’da
    7. Tunuslular AB ile imzalanacak serbest..
    8. YKS'ye katılacak adaylara "kimlik..
    9. Freni tutmayan kamyonet devrildi
    10. Sanal ortaklık cinayetle bitti
    11. İletişimsizliği anlatan heykel..
    12. Demirtaş: “İyi günde de kötü günde de..
    13. Milli Savunma Bakanlığından, Pençe..
    14. Sakarya Üniversitesi profesör, doçent..
    15. Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun..
    16. Mayıs ayının en popüler takımı..
    17. Bakan Kurum Esenyurt’taki konut..
    18. Nilüfer Belediyesi’nin stratejik planı..
    19. Hayvanat Bahçesi’nde bayram rekoru
    20. Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi..
    21. Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü..
    22. Ramos, İspanya'yı golleriyle taşıyor
    23. "Kilitli pizza kutusu" dünyaya açıldı
    24. Ardahan’da heyelan paniği
    25. 2018 yılında Denizli’de 6 bin 189 kişi..
    26. Süleyman Soylu'dan Temel..
    27. Babalar Günü dolayısıyla oyun konsolu..
    28. Tekirdağ’da 67 kilogram uyuşturucu..
    29. Ahlaksız dizilerin oyuncusuna kötü..
    30. AİHM'den skandal karar! FETÖ'cüleri..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı