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Kaymakam Şener Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklarla buluştu

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Yaz Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:16
Kaymakam Şener Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklarla buluştu

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Yaz Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.


Kaymakam Mahmut Şener, İlçe Müftüsü Recep Çarpar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Zateroğulları, Güldüzü Merkez Cami ve Karapınar Caminde yaz kuran kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiler. Kurs faaliyetleri hakkında Cami görevlilerinden bilgi alan Kaymakam Mahmut Şener öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:16
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