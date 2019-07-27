Kaymakam Şener köy yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Polateli ilçesine bağlıBektaşoğlu-Belenözü ve Musabeyli ilçe sınırı arasında yapılmakta olan sıcak asfalt yol çalışmasını Kaymakam Mahmut Şener, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Halil Veli Önal, Birlik Müdürü Mustafa Zateroğulları ve kontrolör mühendisler birlikte inceledi.

Yüklenici firma yetkilileri Polateli ilçe sınırındaki PMT döşeme çalışmasının bittiğini, birtakım düzeltmelerden sonra sıcak asfalt serme işinin de bayrama kadar yolun biteceğini belirtti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.