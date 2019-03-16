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Kaymakam sayesinde teknoloji bağımlılığından kurtuldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan, internet ve oyun bağımlılığı nedeniyle 5 yıldır evine kapanan 23 yaşındaki Umut Yakar, kaymakam ve komşularının çabası sayesinde teknoloji bağımlılığından kurtulup, günde 10 saat yürüyüş yapıp bisiklete binmenin, çarşı pazarda gezip insanlarla sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyor- Kaymakam Fatih Cıdıroğlu:"Umut çok şükür şimdi bütün esnafla iç içe, kol kola oldu, yanımıza geliyor, yürüyüşünü yapıyor. Umut'un bu şekilde yeniden hayata kazanılmasından dolayı mutluyuz, artık evden dışarı çıkıyor, rahatça işine gücüne bakabiliyor"- Umut Yakar:"Akıllı telefonla internette zaman geçiriyordum. Kaymakam Cıdıroğlu geldi, bana arkadaş oldu. Onunla birlikte dışarı çıkmaya başladım. 10 gün boyunca yürüyüş yapma sözüme karşılık bisiklet hediye etti"

16 Mart 2019 Cumartesi 13:42
Kaymakam sayesinde teknoloji bağımlılığından kurtuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde 5 yıldır evine kapanan internet ve oyun bağımlısı 23 yaşındaki Umut Yakar, kaymakamın ve esnafın ilgisiyle bağımlılıktan kurtulup, günde 10 saat yürüyüş yapıp bisiklete binmenin, çarşı pazarda gezip insanlarla sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortaokuldan mezun olduktan sonra sosyal ve psikolojik sorunlar yaşayan Yakar, 5 yıldır ailesiyle yaşadığı eve kapanarak, kendisini adeta sanal dünyaya hapsetti.

Göreve geldiği günden itibaren ev ziyaretlerinde bulunarak ailelerin durumları hakkında bilgi alan Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, durumunu öğrendiği gence sahip çıkarak, onu yeniden sosyal hayata kazandırdı.

Kaymakamın ve ilçe esnafının ilgisi sayesinde internet ve oyun bağımlılığından kurtulan genç, evinden dışarı çıkıp yürüyüş yapıp bisiklete biniyor, çarşı pazarda gezip insanlarla iletişim kuruyor.

Kaymakam Cıdıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır görev yaptığı ilçede devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla ev ziyaretlerinde bulunarak, ailelerin varsa sıkıntılarını ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Rutin olarak yaptığı bu ziyaretlerden birinde, daha hayatının ilkbaharındaki bir gencin kendisini eve kapattığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Cıdıroğlu, "Umut, internette oyun bağımlısı olmuş, hep evde, 5 yıldır evden dışarı çıkmıyor. Haliyle kimseyle sosyal ilişkisi olmayınca da asabileşmiş." dedi.

Fatih Cıdıroğlu, Umut'u içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için esnafla da görüşerek, kendisine bir arkadaş gibi ilgi gösterip yeniden sosyalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Umut'un bu sayede teknoloji bağımlılığından kendini kurtarmayı başardığını ve günde 10 saat yürüyüş yapıp bisiklete bindiğini aktaran Cıdıroğlu, şöyle devam etti:

"Umut resmen kardeşimiz, bir arkadaşımız oldu. Umut'tan söz aldık, dışarı çıkıp esnafla, vatandaşlarla iç içe olmasını, kaymakamlığa gelip gitmesini, her gün belli saatlerde yürüyüş yapmasını söyledik, kabul etti. Umut çok şükür şimdi bütün esnafla iç içe, kol kola oldu, yanımıza geliyor, yürüyüşünü yapıyor. Umut'un bu şekilde yeniden hayata kazanılmasından dolayı mutluyuz, artık evden dışarı çıkıyor, rahatça işine gücüne bakabiliyor. Umut'a bir iş de ayırlamaya çalışacağız, araştırıyoruz. Bir işe de sokabilirsek çok iyi olacak."

- Teknoloji bağımlılığı önemli bir sorun

Kaymakam Cıdıroğlu, akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve oyun konsolları gibi dijital aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığının toplumda önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Bazı ailelerin çocuklarına yemek yemeleri, ders çalışmaları ya da uslu durmaları karşılığında internet, akıllı telefon, bilgisayar oyunu ya da çizgi filmi koz olarak kullanmalarının, farkında olmadan çocukları teknoloji bağımlısı halinde gerektiğini vurgulayan Cıdıroğlu, bazı bilgisayar oyunlarının çocuğu etkisi altına alarak, ölüme dahi götürebildiğini anlattı.

Bağımlılığın çok tehlikeli olduğunu, bazı çocukların kafasını kaldırmadan saatlerce bilgisayarın, telefonun başında adeta esir olduğuna işaret eden Fatih Cıdıroğlu, "Bizlerden önceki nesiller internetle büyümedi ama gayet sağlıklı ve iyi büyümüşler. 'İnternetin esiri olmayalım, internetin zararlarını bırakalım, faydalı yanlarını alalım' sloganıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Yürüyüş yapma sözüme karşılık bisiklet hediye etti"

Umut Yakar ise ortaokuldan sonra farkında olmadan kendisini dış dünyadan soyutlayarak eve kapandığını dile getirdi.

Sosyal yaşamdan koptuğu bir anda karşısına Kaymakam Cıdıroğlu'nun çıktığını aktaran Yakar, "Ağın'da gezecek pek fazla bir yer yok. Onun için 5 yıldır eve kapandım. Akıllı telefonla internette zaman geçiriyordum. Kaymakam Cıdıroğlu geldi, bana arkadaş oldu. Onunla birlikte dışarı çıkmaya başladım. 10 gün boyunca yürüyüş yapma sözüme karşılık bisiklet hediye etti. Canım sıkılınca Kaymakam Bey'in yanına gidiyorum, sohbet ediyoruz. Kaymakam Bey benimle çok ilgileniyor, onu çok seviyorum." diye konuştu.

Baba Muzaffer Yakar da adeta hayata küsen ve sosyal yaşamdan kopan oğlunun Kaymakam Cıdıroğlu'nun ilgisi sayesinde yüzünün yeniden güldüğünü kaydetti.

Evden 5 yıldır dışarı çıkmayan oğlunun esaretten kurtulmuş gibi gününü hep dışarıda geçirdiğini anlatan Yakar, "Allah razı olsun, kaymakam oğlumun elinden tuttu, onu topluma kazandırdı. Onunla çok ilgilendi." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:42
  1. akıllı telefon
  2. bağımlılık
  3. Elazığ
  4. gençler
  5. internet
  6. teknoloji bağımlılığı

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