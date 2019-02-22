Kaymakam Sarılı: “Velimeşe OSB’yi yeşil bölge yapmaya kararlıyız” Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (Velimeşe OSB) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (Velimeşe OSB) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Velimeşe OSB’de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Çorlu Velimeşe OSB’yi yeşil bölge yapmaya kararlıyız. Bu doğrultuda 5 bin ağaç dikimi geçekleştirdik” dedi.

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