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Kaymakam Sağlam ziyaretçilerini ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ziyaretçilerini makamında ağırladı.

25 Haziran 2019 Salı 17:05
Kaymakam Sağlam ziyaretçilerini ağırladı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, ziyaretçilerini makamında ağırladı.


İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Salihli’de göreve başlayan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’a ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Sağlam’a Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ve yönetimi başta olmak üzere İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Davut Dilek, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak,Madeni Eşya Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahadır Çelikkol, Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Makasçı, Kunduracı Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celil Şenal, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mustafa Kemal Alacalı ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Yerli ziyaret etti.


Kaymakam Sağlam’a görevinde başarılar dileyen Borsa Başkanı Aksoy, “İlçemizin ve ülkemizin hak ettiği yeri bulması ve yetiştirilen ürünlerle marka değerlerin çıkış noktası olan bir merkez haline gelmesi için azim ve kararlılıkla tarımın tüm paydaşları ile birlikte mücadele ediyoruz. Bölgemiz tarım bölgesi olup, bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bizde borsa olarak Salihli’mizin ekonomik ve sosyal olarak daha iyi noktalara gelmesi için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” dedi.


Salihli Kaymakamı Sağlam’da Ticaret Borsası Başkan ve yöneticileri ile esnaf odası başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:05
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