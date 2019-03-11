Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin dava

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemece 4 sanığa verilen cezayı hukuka uygun buldu, beraat eden 8 sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetti.

3. Ceza Dairesi, Mardin 3. Ağır Mahkemesince Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin 15 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı, cumhuriyet savcılığı, katılan taraf ve sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Daire, 23 klasörden oluşan dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından kararını açıkladı.

Yerel mahkemece, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezası verilen sanık Şerif Mesutoğlu hakkında, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirtildi.

Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini kaydeden daire, istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Sanık Mesutoğlu'nun cezasını uygun bulan daire, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Yerel mahkemece, sanıklar Fikret Deniz ile Ahmet Deniz'e "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5'er yıl hapis ve 20'şer bin lira para cezası ile sanık Tahsin Erdaş'a ise aynı suçtan 1 yıl hapis ve 500 lira para cezasını uygun bulan mahkeme, sanıklar Hüseyin İzci, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Abdulkadir Deniz'e verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

Mahkeme, haklarında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından beraat kararı verilen Devran Aslan, Fikret Baği, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Nursel Eser, Zuhal Dalçin, Zinet Erdaş ve Mehmet Deniz'in ise dosyalarının ayrılarak dairece yeniden yargılanmalarına karar verdi.

- Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuştu. Saldırıda Safitürk'ün şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

Mardin'de 22 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, sanık Şerif Mesutoğlu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a ise "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl, aynı suçtan sanıklar Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'e ise 5 yıl hapis cezası ile 20 bin lira para cezası verilmişti.