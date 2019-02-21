Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini ağırladı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, makamında ziyaretçilerini ağırladı.

Kastamonu İnsani Yardım Derneği (İHH), "Çöp Olmasın, Şifa Olsun" sloganıyla kullanılmayan fakat tarihi geçmemiş ilaçları, kamplarında yaşayan Müslüman kardeşlerimize ulaştırmak için bir kampanya başlattı. Bu kapsamda İnsani Yardım Vakfı (İHH) Tosya Temsilciliği, Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret ederek hem kampanya ile ilgili bilgi verdi hem de çalışmayla ilgili destek talebinde bulundu. Kampanyanın konuşulduğu ziyaret sonucunda vatandaşların evlerindeki kullanmadıkları ilaçları kabul noktalarına 31 Mart tarihine kadar teslim edebilecekleri kararı verildi. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.