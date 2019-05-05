Kaymakam Pişkin, sulama kanallarında incelemelerde bulundu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçeye bağlı Karabey Köyünde devam eden çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçeye bağlı Karabey Köyünde devam eden çeltik tarlalarındaki toprak sulama kanallarının temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçeye bağlı Karabey Köyünde çeltik tarlalarında incelemelerde bulundu. Kaymakam Pişkin, ekiplerden çeltik tarlalarında devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kastamonu İl Özel İdaresi ve DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çeltik ekimi yapılan arazilerin toprak sulama kanallarının temizlik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, Mart ayında başlanan temizlik çalışmaları kapsamında Devrez Vadisinde bulunan ve ağırlıklı çeltik üretimi yapan 11 köyün sulama kanalları temizliği işlemlerini tamamlamış olacaklarını ve her konuda çeltik üreticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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