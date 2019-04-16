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Seçim 2019 Sayfası

Kaymakam Pişkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve STK’ların üye seçimlerine katıldı

Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul toplantısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimleri Kaymakam Pişkin’in katılımıyla tamamlandı.

16 Nisan 2019 Salı 09:58
Kaymakam Pişkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve STK’ların üye seçimlerine katıldı

Tosya Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan genel kurul toplantısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimleri Kaymakam Pişkin’in katılımıyla tamamlandı.



Kaymakam Deniz Pişkin Başkanlığı’nda yapılan toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Şerafettin Çiçek, Cihan Çetin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ve köy muhtarları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Kaymakam Deniz Pişkin, yerel seçimlerinin ardından İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarların değişmesi nedeniyle Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye yapılacağını söyledi. Yapılan seçimde en fazla oyu alan Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin, Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye olarak seçildi. Köy muhtarlarından da en fazla oyu alan Sapaca Köyü Muhtarı Ali Türkmen ve Dağardı Köyü Muhtarı Selami Karadaş Köylere Hizmet Götürme Birliğine muhtar üye olarak seçildi. Yeni seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Deniz Pişkin başarılar diledi.Toplantı muhtarların dilek talepleriyle sona erdi.



Kaymakam Pişkin daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üye seçimine katıldı. Kaymakam Pişkin’in başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Özgün Yapağı, Özel İdare Müdürü Mustafa Kayacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Keçeci, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Şerafettin Çiçek ve Cihan Çetin ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Seçimi kazanan muhtarları tebrik edip başarılar dileyen Kaymakam Pişkin, "İlçemize yakışır şekilde huzur ve güven içerisinde bir seçimi geride bıraktık. Görevler şüphesiz bir bayrak yarışıdır. Milletimize hizmet yolunda sizden önce görev yapmış muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki görevi devralmış muhtarlarımız hizmetleriyle bu kubbede hoş bir seda bırakacaktır. Kapılarımız ve telefonlarımız 24 saat açık. Köy ve mahallelerimizin emniyet ve asayiş, fakir fukaralara ulaşılması, hizmet ihtiyaçları için sürekli temas içerisinde olacağız. İlçe halkımıza en iyi hizmeti hep birlikte sunacağız" dedi.



Yeni seçilen muhtarlara rozetlerin takılmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimlerine geçildi. Mahalle muhtarlarından tek aday olan Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük oy birliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Muhtar üye seçilirken, köy muhtarlarından en fazla oy alan Yenidoğan Köyü Muhtarı Refik Eşit üye seçildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 09:58
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