0553 313 94 23

Kaymakam Pişkin, Aşağıkaya köyünü ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünü ziyaret ederek köy halkı ile sohbet etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Kaymakam Pişkin, Aşağıkaya köyünü ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünü ziyaret ederek köy halkı ile sohbet etti.


Köylerde ikamet eden vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek ve tespit etmek için köy ziyaretleri gerçekleştiren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin son olarak Aşağıkayı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Pişkin, “Vatandaşlarımızın sorun, sıkıntı ve taleplerini bizzat kendilerinden dinlemeye her zaman özen gösteriyorum. Bu kapsamda ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştirip, köy halkıyla istişarelerde bulunuyor. Köylerimizdeki ihtiyaç sahibi aileleri, engelli bireyleri, hasta ve yaşlıları, şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını evlerinde ziyaret ediyoruz. Camilerimizin ve okullarımızın da genel tertip ve düzenlerini yerinde görüyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü göstermeye, şefkat elini hissettirmeye ve her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmeye gayret ediyoruz. Milletimizin devletine duyduğu bağlılığın, sadakatin ve sevginin daha da derin ve sağlam olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.


Ziyarette köy halkıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Pişkin, ardından camide Kur’an öğrenen çocukları ziyaret ederek onlara çikolata ikramında bulundu. Ziyarette Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ile İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Kayacı da yer aldı.


Öte yandan Tosya Kaymakamlığı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tosya İdmanyurdu Spor Kulübü’nün koordinasyonunda, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Fen Lisesi Halı Sahasında başlayacak turnuvaya katılmak isteyen kurum, kuruluş, esnaf ve köy takımlarının müracaatlarını, 12 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor. Turnuvanın kura çekimi aynı gün akşam saat 18.00’de Tosya Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda tüm takımların katılımı ile gerçekleştirilecek. Turnuva ile ilgili daha geniş bilgi ve şartnamesi kapalı spor salonundan temin edilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LYS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
    1. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    2. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    3. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    4. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    5. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    6. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    7. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    8. Türkiye ile Japonya arasında..
    9. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    10. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    11. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    12. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    13. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    14. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    15. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    16. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    17. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    18. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    19. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    20. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    21. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    22. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    23. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    24. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    25. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    26. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    27. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    28. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    29. Seyir halinde emniyet kemerini..
    30. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik