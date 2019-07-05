Kaymakam Pişkin, Aşağıkaya köyünü ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Aşağıkayı köyünü ziyaret ederek köy halkı ile sohbet etti.

Köylerde ikamet eden vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görmek ve tespit etmek için köy ziyaretleri gerçekleştiren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin son olarak Aşağıkayı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin devam edeceğini belirten Pişkin, “Vatandaşlarımızın sorun, sıkıntı ve taleplerini bizzat kendilerinden dinlemeye her zaman özen gösteriyorum. Bu kapsamda ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştirip, köy halkıyla istişarelerde bulunuyor. Köylerimizdeki ihtiyaç sahibi aileleri, engelli bireyleri, hasta ve yaşlıları, şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını evlerinde ziyaret ediyoruz. Camilerimizin ve okullarımızın da genel tertip ve düzenlerini yerinde görüyoruz. Devletimizin sıcak yüzünü göstermeye, şefkat elini hissettirmeye ve her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmeye gayret ediyoruz. Milletimizin devletine duyduğu bağlılığın, sadakatin ve sevginin daha da derin ve sağlam olması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Ziyarette köy halkıyla bir süre sohbet eden Kaymakam Pişkin, ardından camide Kur’an öğrenen çocukları ziyaret ederek onlara çikolata ikramında bulundu. Ziyarette Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci ile İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Kayacı da yer aldı.

Öte yandan Tosya Kaymakamlığı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Tosya İdmanyurdu Spor Kulübü’nün koordinasyonunda, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecek. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Fen Lisesi Halı Sahasında başlayacak turnuvaya katılmak isteyen kurum, kuruluş, esnaf ve köy takımlarının müracaatlarını, 12 Temmuz 2019 Cuma gününe kadar Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor. Turnuvanın kura çekimi aynı gün akşam saat 18.00’de Tosya Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda tüm takımların katılımı ile gerçekleştirilecek. Turnuva ile ilgili daha geniş bilgi ve şartnamesi kapalı spor salonundan temin edilebilecek.