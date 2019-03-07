0553 313 94 23

Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’ mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:22
Kaymakam Öztürk’ten ‘Kadınlar Günü’ mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Cemil Öztürk, yayımladığı mesajda, “Ülkemizde ve dünyada kadınların güven içinde, hak ve adalet ilkeleri temelinde, yaşamın her alanında eşit bireyler olarak yaşamaları hiç kuşku yok ki en önemli ortak dileğimizdir. Onların hak ettikleri konuma yükselmeleri, geleceğe güvenle bakmaları; sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarı ve mutluluğunun ilk şartıdır. Görevde bulunduğumuz süre boyunca, kadınlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaptık. Başta Maya Kadın Yaşam Merkezimiz olmak üzere, düzenlediğimiz eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizden kadın vatandaşlarımızın en üst düzeyde faydalanabilmeleri için yoğun çaba gösterdik. Fedakârlığın simgesi kadınlarımıza atfedilen bu özel günde, başta şehit anneleri ve şehit eşi hanımefendiler olmak üzere tüm kadınlarımıza saygılarımı sunuyor, sağlık ve huzur içinde mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:22
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
    1. Iğdır’da uzman çavuş kazara vuruldu
    2. CHP ve İYİ Parti'nin müttefiki HDP'den..
    3. Siverek İdare Binası hizmete sunuldu
    4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    5. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
    6. Konya’da çocukların fener alayı..
    7. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    8. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    9. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    10. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    11. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    12. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    13. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    14. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    15. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    16. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    17. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    18. MSÜ başvurularında ikinci şans
    19. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    20. Tercan Belediyesi son meclis..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!